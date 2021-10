Tor Sapienza, Gualtieri: Roma va ricucita e partiremo da periferie (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. – Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, ha visitato stamani i quartieri di Centocelle e Tor Sapienza, nel quadrante est di Roma. Nel primo caso ha incontrato commercianti e utenti di un mercato e nel secondo i cittadini di un comitato delle case popolari: “Per noi la priorità assoluta è ricucire la città e ripartire da questi territori. Lo abbiamo fatto in questa campagna elettorale e lo faremo in cinque anni di governo.” “Dove i quartieri sono stati abbandonati occorre con massima priorità intervenire per portare pulizia, rimettere a posto le case del Comune, portare servizi, affrontare il tema della viabilità perché tanti cittadini mi hanno detto che molte corse dei bus sono state tolte.” “C’è un lavoro grandissimo da fare, ma c’è anche una grande ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021), 8 ott. – Il candidato a sindaco diper il centrosinistra, Roberto, ha visitato stamani i quartieri di Centocelle e Tor, nel quadrante est di. Nel primo caso ha incontrato commercianti e utenti di un mercato e nel secondo i cittadini di un comitato delle case popolari: “Per noi la priorità assoluta è ricucire la città e ripartire da questi territori. Lo abbiamo fatto in questa campagna elettorale e lo faremo in cinque anni di governo.” “Dove i quartieri sono stati abbandonati occorre con massima priorità intervenire per portare pulizia, rimettere a posto le case del Comune, portare servizi, affrontare il tema della viabilità perché tanti cittadini mi hanno detto che molte corse dei bus sono state tolte.” “C’è un lavoro grandissimo da fare, ma c’è anche una grande ...

