Una delle proprietà fondamentali che deve avere il linguaggio di un'agenzia regolatoria, soprattutto durante una pandemia e soprattutto quando si rivolge al pubblico, è la chiarezza. L'Ema è la più importante agenzia regolatoria da cui dipendiamo per indicazioni circa l'utilizzo di vaccini e farmaci; ed è anche una delle meglio finanziate e più ricche di esperti, in grado di affrontare con la massima preparazione e con la massima efficienza ogni discussione rilevante che sia di interesse per l'agenzia stessa e per il cittadino. Eppure, Ema ha rilasciato qualche giorno fa un messaggio sconcertante circa la necessità, la sicurezza e l'efficacia di una terza dose di vaccino. Come giustamente ha sintetizzato Sulla Stampa Antonella Viola, l'immagine che emerge da questo comunicato è sostanzialmente quella di una mancanza di linea, ...

Sulla terza dose, Ema alimenta la confusione per equilibrismo politico L'Agenzia europea per i medicinali ha rilasciato un messaggio sconcertante: invece di regolare con decisione, scarica la responsabilità della decisione sulle autorità sanitarie nazionali. Invece dovre ...

