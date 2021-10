Roma | Spinazzola scalpita per il rientro | Ottobre mese decisivo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Manca davvero poco per il ritorno in campo di Leonardo: il difensore ha subito un intervento al tendine d'Achille dopo un infortunio rimediato durante l' Europeo . Mourinho non ha potuto ...

Advertising

salvione : Roma, Spinazzola: 'Dopo l'infortunio sono diventato un leone' - g_iallorossi : Riccardo #Calafiori titolare nell'#ItaliaU21 nel match contro la Bosnia valida per la qualificazione ai prossimi Eu… - CorSport : #Roma, #Spinazzola: 'Dopo l'infortunio sono diventato un leone' - zazoomblog : Roma Spinazzola: Dopo linfortunio sono diventato un leone - #Spinazzola: #linfortunio #diventato - teladoiotokyo : Spinazzola: L?infortunio? Adesso sto bene, questo sarà il mese più importante perché dovrò fare un lavoro più di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spinazzola

...sta recuperando dall'infortunio nei tempi prestabiliti e ha cominciato già la fase di lavoro con la palla e di corsa, così da recuperare elasticità e tono muscolare. Lalo ha ...Il peggio è ormai alle spalle per Leonardo, reduce dalla , durante gli Europei, e ora sulla via del recupero. Il terzino sinistro dellaè tornato a parlare del trionfo estivo con la nazionale, ricordando che è stato lui a ...Infortunio Spinazzola, ci sono aggiornamenti in merito al possibile ritorno in campo del terzino della Roma. Tutti i dettagli ...Il difensore continua la riabilitazione e tra due settimane potrebbe rientrare in gruppo assieme ai suoi compagni ...