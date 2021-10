Riaperture | stop al distanziamento sociale di un metro | cosa cambia dall’11 ottobre

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha deciso come riapriranno stadi, palazzetti dello sport, cinema, teatri e discoteche. Riviste al rialzo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Per musei e altri istituti e luoghi della cultura viene abolita la distanza interpersonale di un

Il decreto sulle, approvato dal Consiglio dei ministri, supera le indicazioni del ...alla piena occupazione dei posti nei cinema e nei teatri e riapertura delle discoteche dopo mesi di. ...Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali": così annuncia ... a partire dalloall'obbligo delle mascherine all'aperto. "Oggi siamo al quattordicesimo ...Il Consiglio dei ministri ha deciso come riapriranno stadi, palazzetti dello sport, cinema, teatri e discoteche. Recepite in larga parte le indicazioni del Comitato tecnico scientifico ...Il governo viene incontro alle richieste di esercenti e forze politiche e aumenta le capienze consentite in cinema, teatri, stadi e discoteche. Il decreto sulle riaperture, approvato dal ...