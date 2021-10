Ponte della Scafa, l’annuncio di Caroccia: “A breve partono i lavori di consolidamento” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fiumicino – Partiranno a breve i lavori di consolidamento del Ponte della Scafa. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, all’indomani del sopralluogo tecnico-operativo effettuato, insieme ai tecnici dell’assessorato, alla Comandante della Polizia locale e ai responsabili del settore tecnico della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, e i responsabili tecnici di Anas proprio sul Ponte che unisce le due sponde del Tevere. “Tra qualche settimana – afferma Caroccia – inizieranno i lavori di consolidamento del Ponte: si partirà dall’impalcato sottostante, per poi proseguire con i giunti e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fiumicino – Partiranno adidel. Ad annunciarlo è l’assessore aiPubblici del Comune di Fiumicino, Angelo, all’indomani del sopralluogo tecnico-operativo effettuato, insieme ai tecnici dell’assessorato, alla ComandantePolizia locale e ai responsabili del settore tecnicoCapitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, e i responsabili tecnici di Anas proprio sulche unisce le due sponde del Tevere. “Tra qualche settimana – afferma– inizieranno ididel: si partirà dall’impalcato sottostante, per poi proseguire con i giunti e ...

