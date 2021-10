OnTheatre | la nuova piattaforma streaming dedicata alla danza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha l’obiettivo di rendere fruibili inspettacoli die teatrali.direzione Antonio Desiderio Il momento storico della pandemia ha di certo portatoluce vecchie e nuove abitudininella nostra vita, una di queste è senza dubbio locon la crescita delle piattaformegià esistenti e la nascita di nuove realtà. Tra queste ultime c’èdigitale che si rivolge a teatri di prosa, enti lirico-sinfonici, compagnie di musical,, ma anche ensemble, singoli attori, performer, musicisti o cantanti, nonché di compagnie che offrono spettacoli rivolti ai bambini e alle scuole. L’ultima preziosa novità in un catalogo ...

OnTheatre, piattaforma che ha l'obiettivo di trasmettere in streaming spettacoli teatrali di danza e opera, ma anche di singoli performer. Antonio Desiderio è stato scelto come direttore artistico per ...