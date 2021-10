Miwa Energia Cestistica Benevento | parte la serie C Gold 2021 2022 | esordio a Sant’Antimo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tanto attesoè finalmente alle porte e gli uomini di Coach Parrillo sono pronti per affrontare la prima gara di. I cinghiali sanniti, capitanati da Walter Rianna, affronteranno i giovanissimi talenti del Sorriso Azzurrosperando di ottenere la prima vittoria già all’. Sarebbe il modo ideale, tra le altre cose, per celebrare proprio il capitano che domani compirà 25 anni. La squadra avversaria, allenata da Coach Gattone e neopromossa, è piena zeppa di under20 con l’unico “veterano” l’americano Samuel Anthony Burt. L’ala grande di 201cm, con passaporto ungherese, arriva dalla Magic Chieti e prima ancora ha dato spettacolo in California. Attenzione anche all’ala piccola Stefan Oluic, ...

