Microsoft | un buon esempio per tutti | ha deciso che i suoi dispositivi saranno più facili da riparare

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Concludendo con un accordo una risoluzione presentata dagli azionisti,promette che cambierà alcuni meccanismi aziendali per fare in modo che iprodotti siano più riparabili anche dagli stessi consumatori e dai riparatori terzi. Una vittoria del Diritto alla riparazione....

Concludendo con un accordo una risoluzione presentata dagli azionisti, Microsoft promette che cambierà alcuni meccanismi aziendali per fare in modo che i dispositivi prodotti siano più riparabili anch ...Otto anni di onorata carriera stanno per concludersi, a quanto pare: cala il sipario definitavamente browser di Microsoft?