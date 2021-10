Meluzzi sospeso dall’Ordine, Andrea Crisanti: “Terza dose per tutti e Green Pass di 6 mesi” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cartellino rosso per il dottor Alessandro Meluzzi colpevole di non volersi vaccinare. Intanto il microbiologo Andrea Crisanti rilancia: Terza dose per tutti. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 3023 unità. Da ieri 30 morti e 4234 guariti. I casi attualmente positivi scendono a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cartellino rosso per il dottor Alessandrocolpevole di non volersi vaccinare. Intanto il microbiologorilancia:per. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 3023 unità. Da ieri 30 morti e 4234 guariti. I casi attualmente positivi scendono a L'articolo proviene da Leggilo.org.

