Lega, Ciocca: “Dopo video Fanpage pronte due denunce” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Tra me e Roberto Jonghi Lavarini non c’è nessun rapporto, è inesistente il rapporto”. Lo afferma all’Adnkronos Angelo Ciocca, l’europarlamentare della Lega tirato in ballo nella seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage che riguarda presunti Legami tra Roberto Jonghi Lavarini, detto il ‘Barone nero’ indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti, il movimento di Lealtà Azione e alcuni esponenti del Carroccio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Tra me e Roberto Jonghi Lavarini non c’è nessun rapporto, è inesistente il rapporto”. Lo afferma all’Adnkronos Angelo, l’europarlamentare dellatirato in ballo nella seconda puntata dell’inchiesta diche riguarda presuntimi tra Roberto Jonghi Lavarini, detto il ‘Barone nero’ indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti, il movimento di Lealtà Azione e alcuni esponenti del Carroccio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Ci ha telefonati in diretta Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega chiamato in causa nell'inchiesta Lobby Nera… - Open_gol : Una strategia per formare una corrente di estrema destra nella Lega. E per sostituire Salvini con Angelo Ciocca. I… - fanpage : Dopo la seconda puntata dell'inchiesta #LobbyNera Ciocca si difende e prende le distanze da Jonghi Lavarini mostran… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Lega, Ciocca: 'Dopo video Fanpage pronte due denunce' - GHERARDIMAURO1 : Lega, Ciocca: 'Dopo video Fanpage pronte due denunce' -