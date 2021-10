Juve, Pjanic in visita alla Continassa. Un saluto ad Allegri ed ex compagni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Stamattina Miralem Pjanic è stato avvistato alla Continassa, quartier generale della Juventus. Il bosniaco, approfittando della pausa delle Nazionali, ed essendo infortunato e indisponibile per la sua Bosnia, ne ha approfittato per andare a far visita a vecchi amici ed ex compagni. Nulla di più, anche perchè il centrocampista ha firmato ad agosto per il Besiktas. Pjanic ha atteso la Juve fino alla fine, sperando in un ritorno alla Vecchia Signora, ma poi non si fece più nulla. Oggi l’occasione per andare a salutare vecchi compagni, un p0? come aveva fatto Sami Khedira in occasione di Juventus-Chelsea. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Stamattina Miralemè stato avvistato, quartier generale dellantus. Il bosniaco, approfittando della pausa delle Nazionali, ed essendo infortunato e indisponibile per la sua Bosnia, ne ha approfittato per andare a fara vecchi amici ed ex. Nulla di più, anche perchè il centrocampista ha firmato ad agosto per il Besiktas.ha atteso lafinofine, sperando in un ritornoVecchia Signora, ma poi non si fece più nulla. Oggi l’occasione per andare a salutare vecchi, un p0? come aveva fatto Sami Khedira in occasione dintus-Chelsea. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

