I campioni lunari di Chang' e-5 hanno 1 | 97 miliardi di anni

Ultime Notizie dalla rete : campioni lunari

A Dicembre 2020 la Cina è riuscita a riportare sulla Terra con successo rocce e regolitegrazie alla missione Chang'e - 5 . Lo stato orientale aveva messo a disposizione parte deiper agenzie e università internazionali, il bando è però andato sostanzialmente deserto ...Quella messa in campo dall'Amministrazione nazionale cinese per lo spazio è stata la prima missione di ritorno didal 1976 : l'ultima fu la sovietica Luna 24, che portò sulla Terra ...L'analisi delle rocce lunari avrebbe dimostrato l'esistenza delle lava su Marte almeno fino a due miliardi di anni fa ...Secondo Jekan Thanga, ricercatore dell’Università dell’Arizona, l’umanità potrebbe aver bisogno di un’ancora di salvezza in caso di crisi globale. Il piano prevede una struttura sulla Luna dove stivar ...