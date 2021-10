Fdi: Crosetto, ‘segreto istruttorio non esiste più, tanto vale fare inchieste in streaming’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Visto che il segreto istruttorio non esiste più, quando riguarda alcuni, tanto vale fare le inchieste in streaming. Così almeno non avrebbero la possibilità di fare uscire solo ciò che vogliono o di fare taglia/incolla, come ormai fanno sempre. (Sarcasmo)”. Lo scrive su Twitter il cofondatore di Fdi Guido Crosetto, in riferimento all’inchiesta di Fanpage ‘Lobby Nera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Visto che il segretononpiù, quando riguarda alcuni,lein streaming. Così almeno non avrebbero la possibilità diuscire solo ciò che vogliono o ditaglia/incolla, come ormai fanno sempre. (Sarcasmo)”. Lo scrive su Twitter il cofondatore di Fdi Guido, in riferimento all’inchiesta di Fanpage ‘Lobby Nera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

