Dayane Mello, La Fazenda: la tragica notizia dal Brasile. "Perse le tracce"

Il Reality Show brasiliano La Fazenda continua ad essere al centro del clamore mediatico. Dopo le molestie di Nego do Borel ai danni di Dayane Mello, il cantante sudamericano è stato squalificato dal gioco. A distanza di qualche giorno dall'espulsione, la mamma di Nego ha presentato alle autorità competenti una denuncia di scomparsa. La signora Viana teme che il figlio si sia suicidato.

Dayane Mello, cosa sta succedendo

Per due settimane consecutive, Nego do Borel al termine di una festa per i concorrenti avrebbe cercato un approccio fisico con Dayane Mello. In occasione dell'ultimo episodio, la modella brasiliana era talmente ubriaca che non ricorda nulla di quanto accaduto. Da qui il sospetto che siano entrate sostanze stupefacenti all'interno del reality ...

