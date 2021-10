Cinema Futuro | tra sogni da proiettare e intelligenza artificiale che scrive sceneggiature Senza dimenticare i sensori sul corpo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Che ne sarà delnel? Il quesito, per appassionati e non, è d’obbligo da un po’. Streaming, distanziamenti, mascherine, Greenpass, rivoluzioni digitali. Un cocktail micidiale di agenti esterni per far saltare il buon vecchio baraccone dove al buio si proiettano le storie di fantasia e di realtà dell’universo mondo. Simone Arcagni con(Produzione Nero), titolo volutamente e creativamente ambiguo, che a noi ricorda quando Jean-Marie Straub (Daniele Huillet) si incazzava perché nel manifesto del suo film Operai, contadini non avevano messo la virgola tra i due sostantivi, prova a farci capire che poi questo momento di transizione, di passaggio, di trasformazione non è poi così brutto come lo si dipinge. Chiaro, l’avrete capito, viviamo nel mito dell’iperuranio con l’odore ...