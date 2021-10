Chi rom e… chi no, una bellissima storia d’amore e di resistenza nel quartiere di Scampia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una bellissima storia d’amore e di resistenza, scritta da Giovanna Pignataro e illustrata dai meravigliosi disegni di Tiziano Squillace. È la storia dell’associazione, Chi rom e… chi no, edita da Marotta&Cafiero. Chi rom e… chi no, dal 2002, ha attraversato le tappe più significative della storia sociale di Scampia, mettendo insieme persone e idee, sapori, saperi e culture, usando le mani, la testa, il cuore, scardinando il concetto stesso di periferia che è diventata un centro di produzione culturale, artistica, economica. Un progetto che mette in pratica interventi pedagogici, sociali e interculturali insieme alle comunità rom e italiane nel quartiere di Scampia. Un percorso che continua a vivere e andare avanti come le relazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unae di, scritta da Giovanna Pignataro e illustrata dai meravigliosi disegni di Tiziano Squillace. È ladell’associazione, Chi rom e… chi no, edita da Marotta&Cafiero. Chi rom e… chi no, dal 2002, ha attraversato le tappe più significative dellasociale di, mettendo insieme persone e idee, sapori, saperi e culture, usando le mani, la testa, il cuore, scardinando il concetto stesso di periferia che è diventata un centro di produzione culturale, artistica, economica. Un progetto che mette in pratica interventi pedagogici, sociali e interculturali insieme alle comunità rom e italiane neldi. Un percorso che continua a vivere e andare avanti come le relazioni ...

