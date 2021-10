Advertising

zazoomblog : Calcio: Raiola Disgustato da fischi a Donnarumma e Milan muto - #Calcio: #Raiola #Disgustato #fischi - LuigiDeTroia : RT @rocco1909: @capuanogio #Raiola è il rappresentate delle sanguisughe del calcio. Regole #UEFA subito, altrimenti questi personaggi sara… - rocco1909 : @capuanogio #Raiola è il rappresentate delle sanguisughe del calcio. Regole #UEFA subito, altrimenti questi person… - rocco1909 : #Raiola è il rappresentate delle sanguisughe del calcio. Regole #UEFA subito, altrimenti questi personaggi saranno il cancro del calcio . - MartinoFailla : Procuratori come #Raiola sono il male del calcio! Serve una riforma per limitarne il potere. #Donnarumma -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Raiola

I Pandora Papers confermano che anche i grandi nomi dele le star dello spettacolo non ... l'attrice Monica Bellucci e il famoso procuratore sportivo Mino, protagonista del calciomercato ......etichetterebbe immediatamente come ruffiane e false e lo porterebbe a dire che neldi oggi, ... Ebbene, il ruolo di cattivo è interpretato dal controverso superprocuratore Carmineche ha il ...A Radio Punto Nuovo è intervenuto Sigfrido Ranucci, direttore di Report. “A causa delle inchieste sul calcio ho la scorta, è stata una conseguenza. Non posso entrare nei dettagli perché c’è un’indagin ...Il centrocampista, impegnato nella città piemontese per il match Francia-Belgio, ha alimentato speranze dei tifosi di un suo ritorno in bianconero ...