Atalanta in campo senza nazionali e infortunati | 17 assenti

L'Atalanta prosegue la preparazione in vista della prossima giornata di Serie A: 17 calciatori assenti dall'allenamento Continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia. Gruppo ridotto viste le assenze dei 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, a disposizione di mister Gasperini sono rimasti Malinovskyi, Muriel, Palomino, Pezzella, Zappacosta e i portieri Rossi e Sportiello. Out Gosens, Pessina e Toloi. Domani, sabato 9 ottobre, la settimana di lavoro dei nerazzurri si concluderà con un'altra seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

