Amici e Verissimo non vanno in onda domenica | Rivoluzione Mediaset!

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cambio palinsesto10 ottobre per i due programmi di punta di Canale 5: ecco cosa ha deciso la rete Mediasetsaltano la puntata di10 ottobredi Maria De Filippi non andranno in10 ottobre 2021. Un cambio di programmazione deciso all’ultimo minuto da parte di Mediaset e comunicato solo poco fa. Mediaset comunica una variazione di programma per10 ottobre Canale 5 subirà una variazione del palinsesto e il motivo riguarda la concorrenza. Erano da anni che la rete non otteneva questi ascolti. Barbara d’Urso è stata sostituita dalle colleghe nelle giornate di, ricevendo un clamoroso due di picche. Ma andiamo a vedere cosa ...

Advertising

zazoomblog : Amici e Verissimo saltano l’appuntamento della domenica: il motivo - #Amici #Verissimo #saltano - zazoomblog : Amici e Verissimo saltano l’appuntamento della domenica: il motivo - #Amici #Verissimo #saltano… - DonnaGlamour : Cambio di programma per Canale 5: rinviati Verissimo e Amici il 10 ottobre - Mr_Odo : @GalantoMassimo Come al solito dai notizie mendaci o letture con il tuo punto di vista (ovviamente errato!). Lo fan… - _SarCaustic : @PDUmorista Verissimo. E poi c'è chi ti critica però, saranno magari amici loro del tutto DISINTERESSATI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Verissimo

Costringere il pubblico a scegliere tra una partita di calcio della Nazionale e due programmi seguitissimi come '' e '', non era la mossa migliore. I vertici Mediaset hanno così deciso ...... in vista della finale della Nation League questa domenica in diretta alle ore 15, decide di far slittare i programmi della fascia pomeridiana:, condotto da Maria de Filippi , e, ...Caduta Libera: Gerry Scotti da record. Scheri (dir. canale 5) «La sua leadership va al di là dei numeri». La decima edizione del game-show con Gerry ...Variazione nel palinsesto di Canale 5 per domenica 10 ottobre: gli ormai consueti appuntamenti con Amici 21 e Verissimo non ci saranno. Il cambio di programmazione è legato alla messa in onda su ...