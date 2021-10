Allarme dell’Istat | in pandemia oltre 500 mila ragazzi hanno lasciato gli studi Più laureati in Italia | ma l’Europa è lontana – I dati

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Non arrivano buone notizie dal report Istat sui livelli di istruzione (anno 2020) nel nostro Paese. Non solo il dato sui, ancora troppo pochi: a preoccupare sono soprattutto i numeri sull’abbandono scolastico, si tratta dimezzo milione di giovani. Nello specifico, in, solo il 20,1 per cento della popolazione di età 25-64 anni ha una laurea contro il 32,8 per cento nell’Ue. Non va meglio per i diplomati che, in, sono il 62,9 per cento (+0,7 rispetto al 2019) contro il 79 per cento nell’Ue. Insomma, un valore inferiore rispetto a quello medio europeo. Le quote disono più alte al Nord (21,3 per cento) e al Centro (24,2) rispetto al Mezzogiorno dove le percentuali scendono al 16,2. Il 13,1 per cento di 18-24enni ha abbandonato precocemente il sistema di istruzione e ...