Tornano le giornate Fai d'autunno, in campo anche Multicedi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dare pieno risalto a scorci, dettagli e piccoli grandi capolavori nascosti del Bel Paese. Con obiettivo Tornano 'Le giornate d'autunno', evento a firma del Fondo Ambiente Italiano giunto. Sponsor di questa decima edizione è Multicedi, l'azienda della distribuzione con oltre 400 punti vendita, tra le principali nel centro-sud. Fra le iniziative legate alla tutela dei luoghi Fai (che saranno celebrati il 16 e 17 ottobre prossimi in tutt'Italia con un fitto programma di visite ed eventi di piazza), rientrano quelle che Multicedi mette in campo con la sua insegna ammiraglia, Decò, diffusa in 7 regioni italiane: la tessera del Fai sarà, infatti, uno dei premi disponibili nel catalogo Decò 2021-22 e tante altre iniziative sono in programma per il prosieguo della partnership. "Fin dalla sua ...

Il 16 e 17 ottobre tornano le Giornate Fai: ville, palazzi e borghi da visitare GIORNATE FAI AUTUNNO, LUOGHI DA VISITARE Per scoprire tutti i luoghi che saranno accessibili durante le Giornate del Fai e prenotare le visite basta visitare il sito https://www.fondoambiente.it/il - ...

Tornano le giornate Fai d'autunno - Video Rai News Santa Margherita Ligure, visita a Villa Durazzo per le Giornate Fai d'Autunno 2021 Dopo un anno di stop, tornano le Giornate Fai d’Autunno. Nel Tigullio la sezione Fai Portofino - Tigullio ha scelto Villa Durazzo di Santa Margherita LIgure come luogo di ripartenza e di cultura. Saba ...

