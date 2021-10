Torino, Urbano Cairo: “Su Juric bilancio positivo: viste molte cose buone” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Urbano Cairo ha commentato anche il momento del suo Torino al Festival dello Sport di Trento. Queste le parole del presidente granata: “Faccio un bilancio positivo di questo inizio, si è visto un cambio di marcia, un Toro che ha giocato in modo diverso, più aggressivo. Nel recupero palla siamo al terzo posto vicini all’Atalanta che fa di questo il suo mantra. Ho visto tante buone cose, il mister sta facendo un buon lavoro, i giocatori hanno risposto positivamente, la società sta cercando di mettere tutti in condizione di avere quello che serve. Anzi, forse ci manca qualche punto ma si sono viste cose buone ma dobbiamo continuare a lavorare. “La squadra ha assimilato molto di quello che ha in mente ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha commentato anche il momento del suoal Festival dello Sport di Trento. Queste le parole del presidente granata: “Faccio undi questo inizio, si è visto un cambio di marcia, un Toro che ha giocato in modo diverso, più aggressivo. Nel recupero palla siamo al terzo posto vicini all’Atalanta che fa di questo il suo mantra. Ho visto tante, il mister sta facendo un buon lavoro, i giocatori hanno risposto positivamente, la società sta cercando di mettere tutti in condizione di avere quello che serve. Anzi, forse ci manca qualche punto ma si sonoma dobbiamo continuare a lavorare. “La squadra ha assimilato molto di quello che ha in mente ...

