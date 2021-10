Striscia la Notizia | Vittorio Brumotti massacrato di botte | la prognosi shock

Advertising

fanpage : Violenta aggressione a Vittorio #Brumotti. - mrcllznn : Virginia Raggi, le comiche: 'Non mollo'. Parla a Striscia la Notizia, 'minaccia politica' a Giuseppe Conte - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « STASERA IL VIDEO COMPLETO DELL’AGGRESSIONE SHOCK A BRUMOTTI NEL QUARTIERE SA… - RiganteLeonardo : Virginia Raggi: “Ora mi deve promettere che porterà un cinghiale d’oro a Nicola Zingaretti”. - teeaahtee : IN CHE SENSO MIKA NON CONDUCE PIÙ L’EUROVISION? NON FATE DIVENTARE L’EUROVISION UNA SPECIE DI STRISCIA LA NOTIZIA V… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Fanpage.it

"Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per Roma, c'è ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo già costruendo il futuro". Così Virginia Raggi, questa sera ala(Canale 5, ore 20.35), nella prima vera intervista dopo la bocciatura elettorale. Raggi, sindaca uscente di Roma, sconfitta alle ultime comunali dove ha perso i due terzi dei voti ...Un pugno in pieno volto, costato a Vittorio Brumotti un trauma facciale e trenta giorni di prognosi. Staserala(Canale 5, ore 20.35) trasmetterà tutte le immagini della violenta aggressione avvenuta a San Bernardino di San Severo (Foggia) dove il biker era in missione per documentare lo ...“Non vado in vacanza e continuero’ a lavorare per Roma, c’e’ ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo gia’ costruendo il futuro”. Cosi’ Virginia Raggi, questa sera a Striscia la notizia (C ...Vittorio Brumotti colpito da un pugno mentre girava a Foggia un servizio per “Striscia la notizia” sullo spaccio di droga: arrestati i due aggressori Due uomini di 30 e 28 anni di San Severo (Foggia) ...