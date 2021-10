Speranza: “I vaccini sono la chiave per chiudere questa stagione” (Di giovedì 7 ottobre 2021) VILLASIMIUS – “Da ogni angolo del mondo arriva un messaggio chiaro: i vaccini sono la chiave per chiudere questa stagione, l’arma che ci permette di aprire una stagione diversa”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza a margine del 78esimo Congresso nazionale dei medici di famiglia aderenti a Fimmg in corso a Villasimius. “Ora – ha aggiunto – ci confronteremo in Consiglio dei ministri sulla possibilità di nuove aperture”. Secondo Speranza “dobbiamo continuare con trasparenza a fornire elementi di evidenza scientifica e con questo approccio dobbiamo rivolgerci ai pochi che ancora non si sono vaccinati”. “Non dimentichiamo – ha sottolineato – che si tratta comunque di una piccola minoranza, un 15% su ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 ottobre 2021) VILLASIMIUS – “Da ogni angolo del mondo arriva un messaggio chiaro: ilaper, l’arma che ci permette di aprire unadiversa”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Robertoa margine del 78esimo Congresso nazionale dei medici di famiglia aderenti a Fimmg in corso a Villasimius. “Ora – ha aggiunto – ci confronteremo in Consiglio dei ministri sulla possibilità di nuove aperture”. Secondo“dobbiamo continuare con trasparenza a fornire elementi di evidenza scientifica e con questo approccio dobbiamo rivolgerci ai pochi che ancora non sivaccinati”. “Non dimentichiamo – ha sottolineato – che si tratta comunque di una piccola minoranza, un 15% su ...

