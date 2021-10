Scholz, Merkel e il pranzo con Draghi. Parla l’ex ministra Schavan (Cdu) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chissà che non sia questa la più grande eredità di Angela Merkel. Per vincere le elezioni in Germania l’avversario e leader della Spd Olaf Scholz è ricorso a un metodo infallibile: imitarla. “Ho capito la sua strategia quando si è fatto ritrarre in copertina sul Süddeutsche Zeitung mentre faceva il gesto del rombo. Lui l’ha conosciuta, ha lavorato il suo fianco. Ha avuto un’intuizione”. A scanso di equivoci, Annette Schavan premette che la “Coalizione semaforo”, un’alleanza fra socialdemocratici, liberali e verdi, “per me non è l’esito sperato”. Sessantasei anni, originaria del distretto di Dusseldorf, conservatrice, Schavan è un volto noto della politica tedesca e una prima fila della Cdu, ministra dell’Istruzione e della Ricerca dal 2005 al 2013, poi ambasciatrice presso la Santa Sede fino al ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chissà che non sia questa la più grande eredità di Angela. Per vincere le elezioni in Germania l’avversario e leader della Spd Olafè ricorso a un metodo infallibile: imitarla. “Ho capito la sua strategia quando si è fatto ritrarre in copertina sul Süddeutsche Zeitung mentre faceva il gesto del rombo. Lui l’ha conosciuta, ha lavorato il suo fianco. Ha avuto un’intuizione”. A scanso di equivoci, Annettepremette che la “Coalizione semaforo”, un’alleanza fra socialdemocratici, liberali e verdi, “per me non è l’esito sperato”. Sessantasei anni, originaria del distretto di Dusseldorf, conservatrice,è un volto noto della politica tedesca e una prima fila della Cdu,dell’Istruzione e della Ricerca dal 2005 al 2013, poi ambasciatrice presso la Santa Sede fino al ...

