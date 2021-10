Salgono sulla ISS un regista e degli attori per girare un film nello Spazio – VIDEO (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ partita ieri 6 ottobre la missione russa MS-19 che si dirige verso la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo? ci sono un’attrice e un regista (oltre a un cosmonauta professionista) che gireranno un film nello Spazio. Altro che schermo verde e CGI. Un regista e gli attori diretti nello Spazio per girare un film – Computermagazine.itEra già stato messo per iscritto, e ci avevamo anche fatto l’abitudine, che il primo attore a girare delle scene nello Spazio per un film, avrebbe dovuto essere Tom Cruise che aveva in programma di volare insieme ad Axiom Space per la missione Ax-1 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ora, quella missione ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ partita ieri 6 ottobre la missione russa MS-19 che si dirige verso la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo? ci sono un’attrice e un(oltre a un cosmonauta professionista) che gireranno un. Altro che schermo verde e CGI. Une glidirettiperun– Computermagazine.itEra già stato messo per iscritto, e ci avevamo anche fatto l’abitudine, che il primo attore adelle sceneper un, avrebbe dovuto essere Tom Cruise che aveva in programma di volare insieme ad Axiom Space per la missione Ax-1 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ora, quella missione ...

