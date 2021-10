Politano: ”Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Politano: “Che bello essere primi. Abbiamo cambiato mentalità rispetto allo scorso anno” Matteo Politano, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlere del campionato che sta disputando la squadra azzurra, attualmente, in testa alla classifica. Queste le sue parole: POLTANO AFFERMA CHE SI STA bene primi IN classifica “Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 7 ottobre 2021): “Che bello essere. Abbiamo cambiato mentalità rispetto allo scorso anno” Matteo, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlere delche sta disputando la squadra azzurra, attualmente, in testa alla. Queste le sue parole: POLTANO AFFERMA CHE SI STAIN“Si stain. Ile mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno ...

