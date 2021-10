I 5 stelle non vogliono morire ulivisti. Conte costretto all'abiura del modello Siena (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il “nuovo Ulivo” immaginato da Enrico Letta viene bocciato senza appello dal sodale Giuseppe Conte: “Non ce lo vedo il M5s a fare un ramo dell’Ulivo. Noi la transizione ecologica l’abbiamo nel Dna e siamo un albero che dà ossigeno per nostro conto”, quasi ironizza il leader dei 5 stelle. Il clima in casa era diventato mefitico. Malumori serpeggiavano anche tra i più convinti sostenitori della bontà del progetto di alleanza del centrosinistra. Complice da un lato l’immagine evocata dal segretario del Pd, dall’altra quel “con i grillini mai” pronunciato da Carlo Calenda, che di quell’Ulivo teoricamente dovrebbe far parte. “Perché va bene il Nazareno, ma dobbiamo pure ripetere l’errore di rimetterci insieme a gente come Renzi?”, attacca un deputato niente affatto lontano dall’ex premier. L’avvocato tentenna. Non c’è una linea sui ballottaggi, o meglio, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il “nuovo Ulivo” immaginato da Enrico Letta viene bocciato senza appello dal sodale Giuseppe: “Non ce lo vedo il M5s a fare un ramo dell’Ulivo. Noi la transizione ecologica l’abbiamo nel Dna e siamo un albero che dà ossigeno per nostro conto”, quasi ironizza il leader dei 5. Il clima in casa era diventato mefitico. Malumori serpeggiavano anche tra i più convinti sostenitori della bontà del progetto di alleanza del centrosinistra. Complice da un lato l’immagine evocata dal segretario del Pd, dall’altra quel “con i grillini mai” pronunciato da Carlo Calenda, che di quell’Ulivo teoricamente dovrebbe far parte. “Perché va bene il Nazareno, ma dobbiamo pure ripetere l’errore di rimetterci insieme a gente come Renzi?”, attacca un deputato niente affatto lontano dall’ex premier. L’avvocato tentenna. Non c’è una linea sui ballottaggi, o meglio, ...

