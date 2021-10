GF Vip 2021 | Manuel scarica Lulù | «Ho capito che tra di noi è difficile fuori» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 ottobre 2021)Bortuzzo (US Endemol Shine) La storia d’amore traBortuzzo eHailé Selassié sembra destinata a non decollare. Nelle scorse ore, i due concorrenti del Grande Fratello Vipsi sono nuovamente confrontati sulla natura del loro rapporto, ma stavolta il ragazzo ha deciso di porre un freno agli entusiasmi della principessa, che è sembrata non comprendere fino in fondo il suo ragionamento. All’ennesimo capriccio di, indispettita dal fatto che qualche notte voglia dormire con Aldo Montano,ha affrontato di petto la situazione con la ragazza, lasciandole intendere di non vedere un possibile futuro al didella trasmissione per la loro relazione: “Io capisco già da come sto con una persona come può andare. (…) Ho ...