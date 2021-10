Germania, Armin Laschet pronto a lasciare: "Presto congresso Cdu" (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Prima il paese, poi i partiti, poi le persone”. Lo ha detto Armin Laschet, leader della Cdu alla stampa a Berlino. “Il progetto Giamaica (Unione, Verdi, Fdp) non fallirà di fronte a una questione di nomi”, ha aggiunto, sottolineando di aver trasmesso il messaggio al partito. Laschet ha spiegato che il partito ha bisogno di “rinnovamento, che stia al governo o all’opposizione”. E ha annunciato che Presto comunicherà la data del prossimo congresso, per attuare il rinnovamento necessario. La Cdu deve mettere in moto “un nuovo inizio”, sia che si trovi “al governo o all’opposizione”. A detta del governatore del Nord-Reno Vestfalia, “oggi la domanda su come risolvere la questione della leadership ha bisogno di altre vie, magari anche non convenzionali”. Secondo Laschet, dal 2018 - anno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Prima il paese, poi i partiti, poi le persone”. Lo ha detto, leader della Cdu alla stampa a Berlino. “Il progetto Giamaica (Unione, Verdi, Fdp) non fallirà di fronte a una questione di nomi”, ha aggiunto, sottolineando di aver trasmesso il messaggio al partito.ha spiegato che il partito ha bisogno di “rinnovamento, che stia al governo o all’opposizione”. E ha annunciato checomunicherà la data del prossimo, per attuare il rinnovamento necessario. La Cdu deve mettere in moto “un nuovo inizio”, sia che si trovi “al governo o all’opposizione”. A detta del governatore del Nord-Reno Vestfalia, “oggi la domanda su come risolvere la questione della leadership ha bisogno di altre vie, magari anche non convenzionali”. Secondo, dal 2018 - anno ...

Advertising

HuffPostItalia : Germania, Armin Laschet pronto a lasciare: 'Presto congresso Cdu' - uvillanilubelli : RT @g_boggero: Il candidato alla Cancelleria per l'Unione #CDU/#CSU, Armin #Laschet, ha comunicato di essere pronto a dimettersi dalla pres… - uvillanilubelli : RT @luigi_daniele: ?? Armin Laschet starebbe pensando alle dimissioni da segretario Cdu, dicono Spiegel e Welt dopo una riunione del gruppo… - putino : #Germania ????: Armin #Laschet ha annunciato le proprie dimissioni da leader della #CDU, che saranno effettive non ap… - ultimora_pol : #Germania Armin #Laschet ha annunciato le proprie dimissioni da leader della #CDU|EPP, che saranno effetive non app… -