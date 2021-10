Fino all’ultimo battito, dove è stata girata la fiction Rai: location e città (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna Fino all’ultimo battito la fiction diretta da Cinzia Ch Torrini che racconta il dramma di un medico con protagonista Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. La fiction racconta i drammi di Diego, brillante cardiochirurgo che decide di siglare un patto con il diavolo Cosimo Paturno per salvare la vita della figlia. La fiction è girata in una delle Regioni più belle d’Italia: la Puglia. La maggior parte delle riprese sono state inscenate presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, che è stato il centro di cura covid di riferimento per i pazienti affetti da Covid durante la pandemia. Fino all’ultimo battito: le location e dov’è girata “Fino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tornaladiretta da Cinzia Ch Torrini che racconta il dramma di un medico con protagonista Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Laracconta i drammi di Diego, brillante cardiochirurgo che decide di siglare un patto con il diavolo Cosimo Paturno per salvare la vita della figlia. Lain una delle Regioni più belle d’Italia: la Puglia. La maggior parte delle riprese sono state inscenate presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, che è stato il centro di cura covid di riferimento per i pazienti affetti da Covid durante la pandemia.: lee dov’è...

