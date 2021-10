Fabrizio Corona rompe il silenzio: "Tra Belen e Nina..." (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fabrizio Corona, i retroscena sul figlio: "Nina Moric e Belen Rodriguez? Ecco cosa hanno fatto” Il noto personaggio televisivo Fabrizio Corona ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Chi, dove ha parlato di questioni familiari e delle sue vecchie storie più note, quelle con Belen Rodriguez e Nina Moric. Due donne che da anni dominano le scene televisive e con le quali Fabrizio Corona ha condiviso momenti molto importanti della vita. Lo storico del paparazzo ha parlato alla rivista, rivelando come le due donne hanno vissuto la relazione con il figlio Carlos Corona. Non mancano le sorprese, elemento sempre in primo piano quando a parlare è Fabrizio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 ottobre 2021), i retroscena sul figlio: "Moric eRodriguez? Ecco cosa hanno fatto” Il noto personaggio televisivoha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Chi, dove ha parlato di questioni familiari e delle sue vecchie storie più note, quelle conRodriguez eMoric. Due donne che da anni dominano le scene televisive e con le qualiha condiviso momenti molto importanti della vita. Lo storico del paparazzo ha parlato alla rivista, rivelando come le due donne hanno vissuto la relazione con il figlio Carlos. Non mancano le sorprese, elemento sempre in primo piano quando a parlare è...

