Draghi al summit G20 | Pandemia sotto controllo | ma troppi morti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma - E' in corso in Senato il settimodei presidenti dei Parlamenti del G20 . Nel corso del suo intervento il presidente del Consiglio Marioha toccato diversi temi, in primis la ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi summit

...settimodei Presidenti dei Parlamenti G20 al Senato. Per la pandemia "siamo uniti non soltanto nel dolore, ma anche nella gratitudine per il coraggio dell'Italia sotto la leadership di, ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioaldei presidenti dei Parlamenti del G20 che ha preso il via questa mattina al Senato per concludersi nella giornata di domani. "Nei Paesi ...«I Parlamenti possono aiutare a combattere la disinformazione sui vaccini. / webTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Il messaggio deve essere chiaro, i vaccini sono si ...4' di lettura. «I Parlamenti hanno un ruolo molto importante nel favorire una ripresa equa e sostenibile. Loading. G20 Roma occasione unica per risposte efficaci. «Le sfide che abbiamo davanti richied ...