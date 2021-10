Dopo 40 anni ritornano i Puffi con una nuova serie: il reboot è pronto su NickJr (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono pronti al debutto in Italia, I Puffi, gli amati personaggi di colore blu e poco più alti di tre mele, che tornano in tv da domani venerdì 8 ottobre alle 20 su NickJr, in onda sul canale 603 di Sky. Gli amati personaggi del fumettista belga “Peyo” tornano con un reboot, in una nuovissima versione Computer-Generated Dopo 40 anni dal primo esordio. Traendo spunto proprio dai mitici fumetti, la nuova serie è rivolta a tutta la famiglia, secondo le intenzioni dei produttori. Il reboot avrà storie originali con gli amatissimi Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma anche personaggi nuovi che animano il Villaggio. La nuovissima serie sottolinea la strategia del brand Nickelodeon ad essere la casa delle più grandi franchise adatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono pronti al debutto in Italia, I, gli amati personaggi di colore blu e poco più alti di tre mele, che tornano in tv da domani venerdì 8 ottobre alle 20 su, in onda sul canale 603 di Sky. Gli amati personaggi del fumettista belga “Peyo” tornano con un, in una nuovissima versione Computer-Generated40dal primo esordio. Traendo spunto proprio dai mitici fumetti, laè rivolta a tutta la famiglia, secondo le intenzioni dei produttori. Ilavrà storie originali con gli amatissimi Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma anche personaggi nuovi che animano il Villaggio. La nuovissimasottolinea la strategia del brand Nickelodeon ad essere la casa delle più grandi franchise adatti ...

