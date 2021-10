Chiesa e abusi, che almeno la vergogna dia frutto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo è il momento della «vergogna». Papa Francesco si rende conto che il rischio del fallimento nella lotta contro gli abusi sessuali è appena dietro l’angolo e che trasparenza, rispetto delle nuove regole, promessa di diversi modelli di condotta, perfino la richiesta di perdono non sono più sufficienti. E pronuncia la frase più forte, ultima chiamata all’assunzione di maggiore responsabilità da parte di tutta la Chiesa. Lui ci mette la sua faccia e ieri mattina all’udienza generale, commentando lo spaventoso Rapporto della Chiesa francese sugli abusi sessuali, ha alzato il tiro ammettendo che la Chiesa ha fatto qualcosa di veramente sbagliato per cui è considerata in maniera totalmente opposta rispetto a quello che avrebbe desiderato. La richiesta di perdono non basta più, né bastano ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo è il momento della «». Papa Francesco si rende conto che il rischio del fallimento nella lotta contro glisessuali è appena dietro l’angolo e che trasparenza, rispetto delle nuove regole, promessa di diversi modelli di condotta, perfino la richiesta di perdono non sono più sufficienti. E pronuncia la frase più forte, ultima chiamata all’assunzione di maggiore responsabilità da parte di tutta la. Lui ci mette la sua faccia e ieri mattina all’udienza generale, commentando lo spaventoso Rapporto dellafrancese suglisessuali, ha alzato il tiro ammettendo che laha fatto qualcosa di veramente sbagliato per cui è considerata in maniera totalmente opposta rispetto a quello che avrebbe desiderato. La richiesta di perdono non basta più, né bastano ...

