Calciomercato Inter | tre squadre spagnole su Sanchez I dettagli

(Di giovedì 7 ottobre 2021) I malumori del cileno destano l’esse di diversi club europei. Si accendo le sirenesu AlexisI “mal di pancia” dinon fanno rumore solo in casa nerazzurra. Lo sfogo social del cileno nel post partita contro il Sassuolo e le conseguenti voci di un possibile addio anticipato a gennaio hanno rapidamente attivato i radar di tanti club in giro per l’Europa, soprattutto in Spagna. Come riporta Gazzetta.it, nonostante manchino ancora tre mesi scarsi alla riapertura del mercato, l’occasione di anticipare i tempi e l’eventuale concorrenza stuzzica in particolar modo tre società di Liga: Valencia, Betis e Rayo. A loro potrebbe aggiungersi il Siviglia, che aveva già abbozzato un timido approccio con l’entourage del giocatore la scorsa primavera L'articolo proviene da Calcio News 24.

