Calcio | Nazionale | non si può vincere per sempre | putroppo!

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Domenica non giocheremo la finale di Nations League a Milano. Ieri sera la Spagna di Luis Enrique – che alla vigilia aveva spiegato di conoscere bene ilitaliano e non si è fatto smentire – ha giocato meglio e ha vinto. Tra i nostri il migliore in campo, quello che ci ha creduto fino in fondo è stato Federico Chiesa, il peggiore quello che francamente non ti aspetti, che questagiovane, fino ad oggi l’aveva portata un po’ per mano sul campo, Leonardo Bonucci. Le scuse sono arrivate pubblicamente come era giusto che fosse: “Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa“. Semplice, diretto, come è nel suo stile. Sceglie i social nella notte per chiedere venia dell’espulsione nel finale del primo tempo, che ha compromesso la partita. Eravamo al 42? del primo parziale, il difensore della Juve è già ...