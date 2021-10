Arthur Theate e i look più strani della Serie A

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 le eccezioni erano i capelli con le treccine di Ruud Gullit e i riccioli sparati di Valderrama. Adesso sarebbero la normalità, visto che sui campi di calcio portarecapelli fantasiosi è ormai la regola. L'ultimolista si chiama, 21 anni, calciatore del Bologna, che il calcio italiano sta imparando a conoscere dopo i gol realizzati a Inter e Lazio, i suoi primi inA. Proprio sui suoi capelli il Bologna ha voluto giocare il giornopresentazione, facendoglieli scuotere per mostrare il suo tratto più caratteristico, una marea di ricci quasi afro che gli riempie la testa e che in campo lui si raccoglie in una coda alta. Un'acconciatura che lo ha già fatto diventare personaggio, nuovo idolo dei tifosi ...

BOLOGNA - Due gol in campionato, sommati alla vittoria di prestigio con la Lazio , hanno messo in luce il talento e il buono stato di forma del difensore del Bologna, convocato dal c.t. del Belgio Roberto Martinez . In realtà l'esterno di Mihajlovic non era la prima stella del tecnico belga, ma il forfait di Thorgan Hazard ha liberato uno spazio che ...Già due gol in campionato, talento e personalità: le qualità dinon sono passate inosservate ed il difensore continua ad ottenere importanti riconoscimenti. Dopo essersi imposto nella retroguardia del Bologna, il classe 2000 è stato convocato dal ...Scopriamo assieme tutti i calciatori inclusi nella terza Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team: da Suarez a Locatelli.Ottime notizie per un altro rossoblù che va a vestire la maglia della sua nazionale: Arthur Theate, neo acquisto del Bologna, ...