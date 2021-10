Amelia | “Mondiale 2006? Merito di Lippi | calciopoli non c’entra nulla Vi racconto Batistuta | Totti e Capello”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Marco, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio 2 per rivivere alcune tappe della sua carriera. Durante l’intervista, ha parlato anche di. Di seguito le sue parole. Sul trionfo ai Mondiali nel“Credo che si sia detto tutto, anche troppo. Ci sono cose che è bello tenere nello spogliatoio, nel gruppo che poi ha affrontato quell’esperienza. Era un periodo difficile, era scoppiato lo scandalo di, c’era molta diffidenza sul sistema calcio in quel momento, credo che ogni singolo individuo che ha partecipato alla spedizionesia stato importantissimo. Dai cuochi al mister. Se è vero checi ha aiutato a compattarci? Viene detto, ma io credo che il gruppo già prima fosse molto unito. ...

ROMA - Una carriera fatta di grandissime emozioni quella di Marco che nel corso del format "i Lunatici", in diretta su Rai Radio 2, si è raccontato tra passato, L'ex portiere campione del mondo nel 2006 ha parlato del suo passato in giallorosso con Totti, Batistuta e Capello, fino ad arrivare alla sua ultima esperienza al Chelsea con lo Special One ... ROMA (sport) 'Nel 2007 potevo andare alla Lazio, ma non me la sono sentita' ilmamilio.it Marco Amelia è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format 'I Lunatici', condotto da Roberto A ...