Alessandro Siani torna sui “down” dei social: tutta la verità dietro alle difficoltà (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il breve aneddoto raccontato dal comico e conduttore Alessandro Siani fa ridere ma soprattutto riflettere. Fresco della conduzione di Striscia la Notizia, Alessandro Siani sta mostrando il suo lato migliore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il breve aneddoto raccontato dal comico e conduttorefa ridere ma soprattutto riflettere. Fresco della conduzione di Striscia la Notizia,sta mostrando il suo lato migliore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Lana16121 : RT @Diletta_lovers_: Casa Azzurri In Milan @DilettaLeotta MILAN, ITALY - OCTOBER 05: Alessandro Siani, President of FIGC Gabriele Gravina,… - Diletta_lovers_ : Casa Azzurri In Milan @DilettaLeotta MILAN, ITALY - OCTOBER 05: Alessandro Siani, President of FIGC Gabriele Gravin… - comehomenelI : posso dire alessandro siani molto carino... ma molto.... - rxsvpvinx : per me é alessandro siani che diffonde la musica napoletana in prima serata su canale 5 alessà, si GRUOSS - francichic30 : Che trio pazzesco! A Natale uscirà il film di Alessandro Siani che avrà come protagonista #dilettaleotta. Invece la… -