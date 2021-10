Alba Parietti vs Selvaggia Lucarelli in tribunale: ecco cosa ha deciso il giudice (Di giovedì 7 ottobre 2021) Diversi anni fa, durante e dopo la partecipazione di Alba Parietti al programma Ballando Con Le Stelle, è nato uno scontro tra la concorrente e Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Frecciatine, battute, critiche e tante altre dichiarazioni, in tv e sui social, che sono andate avanti nel tempo e che hanno portato entrambe le parti ad agire per vie legali. I fatti risalgono al 2017, ma solo ora, dopo quattro anni, si ha una risposta da parte del tribunale di Milano: Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli sono entrambe assolte, quindi non ci sarà alcuna condanna per diffamazione. La giornalista sarebbe stata assolta poiché il fatto non sussiste, mentre la showgirl poiché ... Leggi su trashblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) Diversi anni fa, durante e dopo la partecipazione dial programma Ballando Con Le Stelle, è nato uno scontro tra la concorrente edella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Frecciatine, battute, critiche e tante altre dichiarazioni, in tv e sui social, che sono andate avanti nel tempo e che hanno portato entrambe le parti ad agire per vie legali. I fatti risalgono al 2017, ma solo ora, dopo quattro anni, si ha una risposta da parte deldi Milano:sono entrambe assolte, quindi non ci sarà alcuna condanna per diffamazione. La giornalista sarebbe stata assolta poiché il fatto non sussiste, mentre la showgirl poiché ...

