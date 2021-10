A Firenze della prima edizione dell’Earth Technology Expo: la fiera dedicata a clima e ambiente (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sfida climatica, transizione ecologica, dalle navi elettriche ai tralicci intelligenti fino all’avveniristico casco dei vigili del fuoco, l’Italia è all’avanguardia delle tecnologie ambientali e tutto questo sarà protagonista dal 13 al 16 ottobre a Firenze della prima edizione dell’Earth Technology Expo, fiera dedicata alle soluzioni tecnologiche per la grande sfida climatica, per la transizione ecologica e digitale, per la sicurezza dai disastri ambientali. L’appuntamento, presentato oggi a Roma presso la sede nazionale della protezione civile, porterà alla Fortezza da Basso (con ingresso gratuito per i visitatori) 100 espositori, 50 workshop, incontri e presentazioni con scienziati, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sfidatica, transizione ecologica, dalle navi elettriche ai tralicci intelligenti fino all’avveniristico casco dei vigili del fuoco, l’Italia è all’avanguardia delle tecnologie ambientali e tutto questo sarà protagonista dal 13 al 16 ottobre aalle soluzioni tecnologiche per la grande sfidatica, per la transizione ecologica e digitale, per la sicurezza dai disastri ambientali. L’appuntamento, presentato oggi a Roma presso la sede nazionaleprotezione civile, porterà alla Fortezza da Basso (con ingresso gratuito per i visitatori) 100 espositori, 50 workshop, incontri e presentazioni con scienziati, ...

Advertising

matteorenzi : Quando corro nella mia città penso a parole come stupore, meraviglia, gratitudine. Vedo Palazzo Vecchio, il posto d… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, Madonna della Seggiola, ca. 1514, dipinto su tavola, diametro cm. 71… - pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - HuffPostItalia : A Firenze della prima edizione dell’Earth Technology Expo: la fiera dedicata a clima e ambiente - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Si affaccia alla finestra della camera e spara ai passanti in strada con una carabina ad aria compressa, ferendone in mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze della Tornano le Giornate Fai d'autunno, ecco i tesori toscani da scoprire ... che volle utilizzarli per la facciata di San Lorenzo a Firenze. Sono alcuni dei luoghi che saranno aperti in Toscana il 16 e 17 ottobre per la decima edizione della Giornate Fai d'autunno. Ad Arezzo ...

Procuratore generale di Cassazione: "Quello di Martina Rossi non fu un suicidio" ... i due aretini condannati per tentata violenza sessuale di gruppo al processo di Firenze sulla morte della ventenne genovese, deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza del sesto piano ...

A Firenze al via il nuovo doposcuola: gli universitari affiancano gli alunni delle medie LA NAZIONE Firenze Rocks, è ufficiale: riconfermati i Red Hot Chili Peppers Firenze, 7 ottobre 2021 - È ufficiale: la prossima estate Firenze Rocks porterà al Visarno i Red Hot Chili Peppers. Live Nation Italia, dopo Muse, Metallica e Green Day ha infatti annunciato la riconf ...

Procuratore generale di Cassazione: "Quello di Martina Rossi non fu un suicidio" 07 ottobre 2021 "Dovremmo essere arrivati alla fine, si spera. In passato c'è stata una catena di errori, di conteggi sbagliati. E la controparte si è presa tanto tempo, troppo": così Bruno Rossi che ...

... che volle utilizzarli per la facciata di San Lorenzo a. Sono alcuni dei luoghi che saranno aperti in Toscana il 16 e 17 ottobre per la decima edizioneGiornate Fai d'autunno. Ad Arezzo ...... i due aretini condannati per tentata violenza sessuale di gruppo al processo disulla morteventenne genovese, deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza del sesto piano ...Firenze, 7 ottobre 2021 - È ufficiale: la prossima estate Firenze Rocks porterà al Visarno i Red Hot Chili Peppers. Live Nation Italia, dopo Muse, Metallica e Green Day ha infatti annunciato la riconf ...07 ottobre 2021 "Dovremmo essere arrivati alla fine, si spera. In passato c'è stata una catena di errori, di conteggi sbagliati. E la controparte si è presa tanto tempo, troppo": così Bruno Rossi che ...