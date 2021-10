A Cosenza 103 candidati rimasti con zero voti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - Sono stati ben 103, a, iche hanno riportatonelle elezioni comunali, svoltesi domenica e lunedì. È il dato emerso dallo spoglio, che ha anche evidenziato, l'altra faccia della medaglia rappresentato dalle performance di altri. Francesco Spadafora, di FdI, è stato il più votato tra le liste in competizione. L'esponente di Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato Francesco Caruso, ha avuto 1.172 preferenze, migliorando di un centinaio dianche la sua performance del 2016, quando era stato comunque, sempre il più votato. Nella stessa lista che fa riferimento alla Meloni, la più votata in assoluto, ottimo risultato anche per la debuttante Ivana Lucanto, che ha totalizzato 845 preferenze, e ben piazzato anche il consigliere uscente ...

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 4.396 BROCCOLO ANGELO 833 GRECO ANNA 761 PANDOLFI LUIGI 667 SICILIA MARIA GABRIELLA 295 CAVAZZANI ADA 278 DI LEO ANGELA ANTONIA DETTA ANGELA 163 ORSINO SERGIO CONFORTI

Sono stati ben 103, a Cosenza , i candidati che hanno riportato zero voti nelle elezioni comunali, svoltesi domenica e lunedì. Emerge dallo spoglio, che ha ...

COSENZA – I dati elettorali provvisori relativi alle preferenze dei singoli candidati. Si precisa che ai sensi del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e D. Lgs. 267/2000, la pubblicazione dei dati ufficiali e ...