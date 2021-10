Vezzali: “Per gli stadi al 100% è questione di settimane se continuiamo così” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha parlato del ritorno alla capienza totali negli stadi a margine del Raduno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Per quanto riguarda la capienza degli impianti, domani uscirà la misura che garantirà almeno il 75% all’aperto e il 50 al chiuso negli stadi. L’obiettivo è di arrivare quanto prima al 100%, se la situazione epidemiologica e la vaccinazione continueranno così credo sia veramente questione di settimane. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Valentina, sottosegretario allo sport, ha parlato del ritorno alla capienza totali neglia margine del Raduno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Per quanto riguarda la capienza degli impianti, domani uscirà la misura che garantirà almeno il 75% all’aperto e il 50 al chiuso negli. L’obiettivo è di arrivare quanto prima al, se la situazione epidemiologica e la vaccinazione continuerannocredo sia veramentedi. L'articolo ilNapolista.

