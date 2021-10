Uomini e Donne, Anticipazioni: Marcello Messina pianta in asso Ida Platano! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ecco cosa ci rivelano ledelle registrazioni delle nuove puntate di, presto in onda su Canale5.

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - SalaLettura : RT @POKI33847251: L'amata disse:'Io non ti tengo, Nulla tu mi hai giurato. Gli uomini non bisogna trattenerli, Non sono nati per la fedeltà… - Mrjohns78 : @1fabiocarlon @lauraboldrini @pdnetwork Il perchè ci siano sempre presidenti di centrosinistra lo dovrebbe domandar… -