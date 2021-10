Special Roma: primi tempi da scudetto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Roma va a benzina. La Roma parte sgommando, accelera dal primo minuto, impone subito i propri ritmi cercando di domare l'avversario senza starlo troppo a studiare. È l'atteggiamento del lupo che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lava a benzina. Laparte sgommando, accelera dal primo minuto, impone subito i propri ritmi cercando di domare l'avversario senza starlo troppo a studiare. È l'atteggiamento del lupo che ...

Roma, Mourinho lavora per vincere i big match. Stop Smalling, c'è lesione Getty Images Dopo la sosta la Roma è attesa da tre big match Al termine della sosta la Roma è ... Lo Special One ( promosso anche da Paulo Sergio ) è chiamato a tirare fuori i giallorossi dal vortice di ...

Special Roma: primi tempi da scudetto Corriere dello Sport Special Roma: primi tempi da scudetto Classifiche a confronto: quella al 45’ dà ai giallorossi il primato. Il nodo su cui il tecnico sa di dover lavorare però è proprio la continuità ...

Smalling, altro stop: nuova lesione muscolare per il centrale inglese Il difensore inglese costretto nuovamente a fermarsi ai box Ci risiamo. La ripresa degli allenamenti a Trigoria ha riservato un’amara sorpresa a JoséMourinho: nel finale di Roma-Empoli infatti Chris S ...

