Scuola | l’Italia divisa sugli insegnanti di sostegno | non si trovano al Nord | al Sud sono troppi e disoccupati Tante cattedre ‘in deroga’

Marco ha sette anni e un disturbo dello spettro autistico grave. Per settimane non è riuscito a frequentare le lezioni perché non c'era un'insegnante di sostegno disponibile. L'ha trovata solo nei giorni scorsi. Sonia, invece, è una maestra di lungo corso: ha una classe di seconda con quindici bambini e un disabile grave. Da quando è suonata la prima campanella è costretta a fare molte più ore di quelle previste dal suo contratto, proprio perché manca il collega di sostegno. I nomi sono di fantasia, ma le storie sono vere. sono due vicende rappresentative di Tante altre, come ci raccontano alcune realtà associative dei maestri e professori specializzati. Il problema principale, per quanto concerne gli insegnanti di sostegno, è che ...

