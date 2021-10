Prontuario per la Milano segreta, tra luoghi e locali nascosti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non raccontatelo troppo in giro. Oppure, se proprio non resistete, sussurratelo all’orecchio di qualcuno. Meglio se si tratta di un orecchio gigante, come quello di bronzo che si trova al civico 10 di via Serbelloni a Milano. Si trova qui, infatti, una statua di Adolfo Wildt, tanto curiosa quanto poco conosciuta, a forma d’orecchio. Alta 70 centimetri, installata negli anni Venti, la scultura in questione era l’originale citofono del palazzo di zona Palestro, Ca de l’oreggia, non a caso. Milano è piena di angoli come questo che non tutti conoscono, segreti, originali, che proprio non ti aspetti. Ve ne sveliamo solo alcuni, con la stessa raccomandazione con cui questo viaggio in giro per la città ha avuto inizio: non raccontatelo troppo in giro. Via Lincoln, zona Cinque giornate. Qui si nasconde il coloratissimo Villaggio operaio, un quartiere giardino ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non raccontatelo troppo in giro. Oppure, se proprio non resistete, sussurratelo all’orecchio di qualcuno. Meglio se si tratta di un orecchio gigante, come quello di bronzo che si trova al civico 10 di via Serbelloni a. Si trova qui, infatti, una statua di Adolfo Wildt, tanto curiosa quanto poco conosciuta, a forma d’orecchio. Alta 70 centimetri, installata negli anni Venti, la scultura in questione era l’originale citofono del palazzo di zona Palestro, Ca de l’oreggia, non a caso.è piena di angoli come questo che non tutti conoscono, segreti, originali, che proprio non ti aspetti. Ve ne sveliamo solo alcuni, con la stessa raccomandazione con cui questo viaggio in giro per la città ha avuto inizio: non raccontatelo troppo in giro. Via Lincoln, zona Cinque giornate. Qui si nasconde il coloratissimo Villaggio operaio, un quartiere giardino ...

Advertising

calliope1305 : @DiegoGrassi11 @Corriere Contiamo che il protocollo 'tachipirina e vigile attesa' è stato applicato per MESI anche… - Creativitaliana : #libri #vendite #Marketing Istruzioni per Vendere: Auto formazione venditori - Contiene: istruzioni, aforismi, pron… - FuckTheMoviola : @matteosalvinimi nel prontuario di #Morisi non c'è niente per calmarti? - PettirossoHood : Prontuario utile per crescere i vostri pargoli ?? - torrossa_info : #sociologia #violenzadigenere 'Un testo guida per i ragazzi delle scuole e prontuario per i professionisti del sett… -