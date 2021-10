Pompei: tornano i furti, rubato chiusino in marmo da domus (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – tornano i furti negli scavi di Pompei dove il personale della Soprintendenza del Parco Archeologico ha constatato che ignoti, tra il 30 settembre e il 4 ottobre scorsi, hanno rubato un chiusino in marmo di forma circolare e del diametro di 20 centimetri che si trovava all’interno della “domus di Sirico” (situata al Regio VII, insula 1, civico 25, ambiente 24). Si tratta, viene sottolineato dalla Soprintendenza, di un’area accessibile al pubblico e interessata recentemente da lavori di restauro. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Pompei. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –negli scavi didove il personale della Soprintendenza del Parco Archeologico ha constatato che ignoti, tra il 30 settembre e il 4 ottobre scorsi, hannounindi forma circolare e del diametro di 20 centimetri che si trovava all’interno della “di Sirico” (situata al Regio VII, insula 1, civico 25, ambiente 24). Si tratta, viene sottolineato dalla Soprintendenza, di un’area accessibile al pubblico e interessata recentemente da lavori di restauro. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

