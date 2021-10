Polina Kochelenko: il caso della sua morte, i cani scomparsi e i dubbi di sua madre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Polina Kochelenko è morta lo scorso 16 aprile 2021: la sua morte è stata archiviata come incidente ma restano molti dubbi, anche riguardo i suoi cani, che sono scomparsi. L'ex modella russa Polina Kochelenko stata trovata morta il 18 aprile 2021, due giorni dopo la sua scomparsa: la donna è annegata a Valeggio, in provincia di Pavia. La procura ha archiviato il caso come incidente, ma sua madre è convinta che Kochelenko sia stata vittima di una rapina, perché i suoi due cani, due cuccioli di pastore tedesco che valevano circa 10mila euro, sono scomparsi. Chi era Polina Kochelenko Polina ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è morta lo scorso 16 aprile 2021: la suaè stata archiviata come incidente ma restano molti, anche riguardo i suoi, che sono. L'ex morussastata trovata morta il 18 aprile 2021, due giorni dopo la sua scomparsa: la donna è annegata a Valeggio, in provincia di Pavia. La procura ha archiviato ilcome incidente, ma suaè convinta chesia stata vittima di una rapina, perché i suoi due, due cuccioli di pastore tedesco che valevano circa 10mila euro, sono. Chi era...

Advertising

Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: 'MIA FIGLIA NON PUÒ ESSERE ANNEGATA' – I DUBBI DELLA MAMMA DI POLINA KOCHELENKO SULLA MORTE - _DAGOSPIA_ : 'MIA FIGLIA NON PUÒ ESSERE ANNEGATA' – I DUBBI DELLA MAMMA DI POLINA KOCHELENKO SULLA MORTE - infoitinterno : Il giallo di Polina Kochelenko e dei cani spariti. La madre: «Mia figlia non è annegata» - infoitinterno : Polina Kochelenko/ Addestratrice morta per salvare i cani? La mamma: 'Non è annegata' - Piergiulio58 : Il giallo di Polina Kochelenko e dei cani spariti. La madre: «Mia figlia non è annegata»- -